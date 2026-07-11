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Сунь — Пушкарёва: где смотреть, во сколько начало трансляции финала юниорского Уимблдона-2026

Сунь — Пушкарёва: где смотреть, во сколько начало трансляции финала юниорского Уимблдона
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Сегодня, 11 июля, пройдёт финал юниорского Уимблдонского турнира – 2026 у девушек. В решающем матче турнира сыграют россиянка Анна Пушкарёва и китайская теннисистка Синьжань Сунь. Матч начнётся не ранее 15:00 по московскому времени.

Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:00 МСК
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

В России не предусмотрен официальный показ Уимблдона-2026. Следить за ходом финального матча турнира Синьжань Сунь – Анна Пушкарёва можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата». Сунь ведёт 1-0 по личным встречам.

Розыгрыш юниорского Уимблдона-2026 у девушек проходит с 4 по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Клерви Нгуну.

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