Сунь — Пушкарёва: где смотреть, во сколько начало трансляции финала юниорского Уимблдона

Сегодня, 11 июля, пройдёт финал юниорского Уимблдонского турнира – 2026 у девушек. В решающем матче турнира сыграют россиянка Анна Пушкарёва и китайская теннисистка Синьжань Сунь. Матч начнётся не ранее 15:00 по московскому времени.

В России не предусмотрен официальный показ Уимблдона-2026. Следить за ходом финального матча турнира Синьжань Сунь – Анна Пушкарёва можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата». Сунь ведёт 1-0 по личным встречам.

Розыгрыш юниорского Уимблдона-2026 у девушек проходит с 4 по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Клерви Нгуну.