Мухова — Носкова: где смотреть, во сколько начало трансляции финала Уимблдона
Поделиться
Сегодня, 11 июля, пройдёт финал Уимблдонского турнира – 2026 в женском одиночном разряде. В решающем матче турнира сыграют чешские теннисистки Каролина Мухова (девятый номер рейтинга) и 12-я ракетка мира Линда Носкова. Матч начнётся не ранее 18:00 мск.
Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
9
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
12
Линда Носкова
Л. Носкова
В России не предусмотрен официальный показ Уимблдона-2026. Следить за ходом финального матча турнира Каролина Мухова – Линда Носкова можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
Розыгрыш одиночного разряда Уимблдона-2026 у женщин проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая разгромила американку Аманду Анисимову в финале прошлогоднего турнира со счётом 6:0, 6:0.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июля 2026
-
09:21
-
09:11
-
00:53
-
00:35
-
00:22
-
00:05
- 10 июля 2026
-
23:48
-
23:26
-
23:05
-
23:01
-
22:41
-
22:38
-
22:25
-
22:12
-
21:45
-
21:43
-
21:14
-
21:07
-
21:04
-
20:58
-
20:56
-
20:43
-
20:06
-
19:52
-
19:47
-
19:18
-
19:14
-
19:06
-
19:02
-
18:52
-
18:46
-
18:36
-
18:25
-
18:18
-
18:12