Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мухова — Носкова: где смотреть, во сколько начало трансляции финала Уимблдона-2026

Мухова — Носкова: где смотреть, во сколько начало трансляции финала Уимблдона
Комментарии

Сегодня, 11 июля, пройдёт финал Уимблдонского турнира – 2026 в женском одиночном разряде. В решающем матче турнира сыграют чешские теннисистки Каролина Мухова (девятый номер рейтинга) и 12-я ракетка мира Линда Носкова. Матч начнётся не ранее 18:00 мск.

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

В России не предусмотрен официальный показ Уимблдона-2026. Следить за ходом финального матча турнира Каролина Мухова – Линда Носкова можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Розыгрыш одиночного разряда Уимблдона-2026 у женщин проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая разгромила американку Аманду Анисимову в финале прошлогоднего турнира со счётом 6:0, 6:0.

Сетка Уимблдона-2026
Календарь Уимблдона-2026
Материалы по теме
Пушкарёва бьётся за титул Уимблдона-2026! Ещё сразятся Мухова и Носкова. LIVE!
Live
Пушкарёва бьётся за титул Уимблдона-2026! Ещё сразятся Мухова и Носкова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android