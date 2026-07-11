Мухова — Носкова: текстовая онлайн-трансляция финала Уимблдона-2026

Сегодня, 11 июля, пройдёт финал Уимблдонского турнира – 2026 в женском одиночном разряде. В решающем матче турнира сыграют чешские теннисистки Каролина Мухова (девятый номер рейтинга) и 12-я ракетка мира Линда Носкова. Матч начнётся не ранее 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча Каролина Мухова – Линда Носкова. Счёт личных встреч 1-0 в пользу Каролины.

Розыгрыш одиночного разряда Уимблдона-2026 у женщин проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая разгромила американку Аманду Анисимову в финале прошлогоднего турнира со счётом 6:0, 6:0.