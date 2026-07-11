Синьжань Сунь — Анна Пушкарёва: текстовая онлайн-трансляция финала юниорского Уимблдона

Сегодня, 11 июля, пройдёт финал юниорского Уимблдонского турнира – 2026 у девушек. В решающем матче турнира сыграют россиянка Анна Пушкарёва и китайская теннисистка Синьжань Сунь. Матч начнётся не ранее 15:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча юниорского турнира Уимблдона Синьжань Сунь – Анна Пушкарёва. Сунь ведёт 1-0 по личным встречам. Она победила Пушкарёву в финале взрослого ITF в Шарм-эш-Шейхе в начале прошлого ноября — 6:1, 2:6, 6:2.

Розыгрыш юниорского Уимблдона-2026 у девушек проходит с 4 по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Клерви Нгуну.