Синьжань Сунь — Анна Пушкарёва: текстовая онлайн-трансляция финала юниорского Уимблдона
Поделиться
Сегодня, 11 июля, пройдёт финал юниорского Уимблдонского турнира – 2026 у девушек. В решающем матче турнира сыграют россиянка Анна Пушкарёва и китайская теннисистка Синьжань Сунь. Матч начнётся не ранее 15:00 мск.
Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:00 МСК
Синьжань Сунь
С. Сунь
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финального матча юниорского турнира Уимблдона Синьжань Сунь – Анна Пушкарёва. Сунь ведёт 1-0 по личным встречам. Она победила Пушкарёву в финале взрослого ITF в Шарм-эш-Шейхе в начале прошлого ноября — 6:1, 2:6, 6:2.
Розыгрыш юниорского Уимблдона-2026 у девушек проходит с 4 по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Клерви Нгуну.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июля 2026
-
12:00
-
11:47
-
11:37
-
11:28
-
11:25
-
11:02
-
10:51
-
10:45
-
10:40
-
10:23
-
09:53
-
09:21
-
09:11
-
00:53
-
00:35
-
00:22
-
00:05
- 10 июля 2026
-
23:48
-
23:26
-
23:05
-
23:01
-
22:41
-
22:38
-
22:25
-
22:12
-
21:45
-
21:43
-
21:14
-
21:07
-
21:04
-
20:58
-
20:56
-
20:43
-
20:06
-
19:52