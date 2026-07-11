Каролина Мухова — Линда Носкова: история встреч перед финалом Уимблдона-2026

Сегодня, 11 июля, пройдёт финал Уимблдонского турнира – 2026 в женском одиночном разряде. В решающем матче турнира сыграют чешские теннисистки Каролина Мухова (девятый номер рейтинга) и 12-я ракетка мира Линда Носкова. Матч начнётся не ранее 18:00 мск.
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Счёт личных встреч 1-0 в пользу Каролины. Свою единственную встречу теннисистки провели в третьем круге US Open – 2025, Мухова выиграла со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Следить за ходом встречи можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
Розыгрыш одиночного разряда Уимблдона-2026 у женщин проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая разгромила американку Аманду Анисимову в финале прошлогоднего турнира со счётом 6:0, 6:0.
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