«Приятно разделить с тобой корт». Синнер опубликовал пост после победы над Джоковичем

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер опубликовал пост после выхода в финал Уимблдона-2026. В полуфинале турнира Синнер обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Всегда приятно разделить корт с тобой, Новак. Спасибо за отличный матч. Для меня большая честь и огромная радость снова выйти в финал Уимблдона. Увидимся в воскресенье!» – написал Синнер в своём аккаунте в социальной сети Х.

За чемпионский титул Уимблдона-2026 Янник Синнер поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.