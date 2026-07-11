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Фери — о поражении от Зверева: не чувствовал себя на корте так уверенно, как раньше

Фери — о поражении от Зверева: не чувствовал себя на корте так уверенно, как раньше
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114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери прокомментировал поражение от немца Александра Зверева в 1/2 финала Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:7 (0:7), 2:6, 4:6.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 0 		2 4
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Перед матчем я чувствовал себя хорошо. Но по какой-то причине не ощущал себя на корте так же комфортно, как в предыдущие дни. Отчасти из-за соперника и того, как он играл. В целом я не чувствовал себя так уверенно и свободно, как раньше.

В каждом матче бывают взлёты и падения. Я плохо сыграл тай-брейк. Он постоянно оказывал на меня давление. Мне не удавалось поймать ритм, розыгрышей было не так много, а мячи летели быстрее, чем в предыдущие дни и чем я привык. Я был недостаточно быстрым ни ногами, ни в плане принятия решений, а против такого соперника это быстро приводит к проблемам», – сказал Фери на пресс-конференции Уимблдона.

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