Фери — о поражении от Зверева: не чувствовал себя на корте так уверенно, как раньше

114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери прокомментировал поражение от немца Александра Зверева в 1/2 финала Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:7 (0:7), 2:6, 4:6.
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«Перед матчем я чувствовал себя хорошо. Но по какой-то причине не ощущал себя на корте так же комфортно, как в предыдущие дни. Отчасти из-за соперника и того, как он играл. В целом я не чувствовал себя так уверенно и свободно, как раньше.
В каждом матче бывают взлёты и падения. Я плохо сыграл тай-брейк. Он постоянно оказывал на меня давление. Мне не удавалось поймать ритм, розыгрышей было не так много, а мячи летели быстрее, чем в предыдущие дни и чем я привык. Я был недостаточно быстрым ни ногами, ни в плане принятия решений, а против такого соперника это быстро приводит к проблемам», – сказал Фери на пресс-конференции Уимблдона.
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