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Артур Фери оценил уровень игры Александра Зверева в 1/2 финала Уимблдона

Артур Фери оценил уровень игры Александра Зверева в 1/2 финала Уимблдона
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114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери высказался об уровне игры немца Александра Зверева. В полуфинале Уимблдона-2026 Фери проиграл немецкому теннисисту со счётом 6:7 (0:7), 2:6, 4:6.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 15:40 МСК
Артур Фери
114
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 0 		2 4
7 7 		6 6
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Мы знаем, насколько хорошо он умеет играть. Его форхенд работал великолепно, это по-настоящему мощный удар. Именно на этой стороне у него бывают удачные и менее удачные дни, но он бил по мячу очень сильно и, казалось, совсем не переживал из-за собственных ошибок. Возможно, всё было бы немного иначе, если бы я сильнее давил на него в ключевые моменты. Кроме того, его бэкхенд всегда невероятно стабилен, а подача очень мощная. Его подачи очень трудно читать. Если честно, у него практически нет слабых мест», – сказал Фери на пресс-конференции Уимблдона.

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