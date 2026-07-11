Артур Фери оценил уровень игры Александра Зверева в 1/2 финала Уимблдона

114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери высказался об уровне игры немца Александра Зверева. В полуфинале Уимблдона-2026 Фери проиграл немецкому теннисисту со счётом 6:7 (0:7), 2:6, 4:6.

«Мы знаем, насколько хорошо он умеет играть. Его форхенд работал великолепно, это по-настоящему мощный удар. Именно на этой стороне у него бывают удачные и менее удачные дни, но он бил по мячу очень сильно и, казалось, совсем не переживал из-за собственных ошибок. Возможно, всё было бы немного иначе, если бы я сильнее давил на него в ключевые моменты. Кроме того, его бэкхенд всегда невероятно стабилен, а подача очень мощная. Его подачи очень трудно читать. Если честно, у него практически нет слабых мест», – сказал Фери на пресс-конференции Уимблдона.