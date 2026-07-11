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Синнер прокомментировал победу над Джоковичем в 1/2 финала Уимблдона-2026

Синнер прокомментировал победу над Джоковичем в 1/2 финала Уимблдона-2026
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем в 1/2 финала Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Психологически я понимал, что должен поднять свой уровень, и мне это удалось. Мне очень помогла работа, которую мы проделали в последние дни, чтобы найти хороший игровой ритм. Команда отлично поработала, чтобы привести и моё тело, и голову в наилучшее состояние. Если хочешь на равных бороться с Новаком, нужно показывать свой лучший теннис. Я очень хорошо подавал, и это сильно помогло. Матч мог измениться, если бы он сделал брейк в третьем сете, потому что таков теннис. Но я очень доволен тем, как справился с каждой ситуацией», – сказал Синнер на пресс-конференции Уимблдона.

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