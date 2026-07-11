Синнер прокомментировал победу над Джоковичем в 1/2 финала Уимблдона-2026

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над сербом Новаком Джоковичем в 1/2 финала Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
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«Психологически я понимал, что должен поднять свой уровень, и мне это удалось. Мне очень помогла работа, которую мы проделали в последние дни, чтобы найти хороший игровой ритм. Команда отлично поработала, чтобы привести и моё тело, и голову в наилучшее состояние. Если хочешь на равных бороться с Новаком, нужно показывать свой лучший теннис. Я очень хорошо подавал, и это сильно помогло. Матч мог измениться, если бы он сделал брейк в третьем сете, потому что таков теннис. Но я очень доволен тем, как справился с каждой ситуацией», – сказал Синнер на пресс-конференции Уимблдона.
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