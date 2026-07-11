«Постараюсь показать лучший теннис». Синнер — о предстоящем финале Уимблдона со Зверевым

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего финала Уимблдона-2026 с немцем Александром Зверевым.
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«Будет меньше длинных розыгрышей, меньше игрового ритма. Мы это понимаем, потому что покрытие здесь очень быстрое. К тому же ожидается тёплая погода, а такие условия благоприятны для теннисистов с мощной подачей, Александр как раз один из них.
В любом случае в воскресенье я постараюсь показать свой лучший теннис. Для меня здорово снова оказаться в финале турнира «Большого шлема». Это очень приятное чувство.
Всё, что происходило между нами раньше, осталось в прошлом. С тех пор он выиграл «Ролан Гаррос», что придало ему огромную уверенность. Мы видим, на каком уровне он играет здесь. Надеюсь, нас ждёт хороший матч, а там посмотрим, как всё сложится», – сказал Синнер на пресс-конференции Уимблдона.
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