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«Постараюсь показать лучший теннис». Синнер — о предстоящем финале Уимблдона со Зверевым

«Постараюсь показать лучший теннис». Синнер — о предстоящем финале Уимблдона со Зверевым
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего финала Уимблдона-2026 с немцем Александром Зверевым.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Будет меньше длинных розыгрышей, меньше игрового ритма. Мы это понимаем, потому что покрытие здесь очень быстрое. К тому же ожидается тёплая погода, а такие условия благоприятны для теннисистов с мощной подачей, Александр как раз один из них.

В любом случае в воскресенье я постараюсь показать свой лучший теннис. Для меня здорово снова оказаться в финале турнира «Большого шлема». Это очень приятное чувство.

Всё, что происходило между нами раньше, осталось в прошлом. С тех пор он выиграл «Ролан Гаррос», что придало ему огромную уверенность. Мы видим, на каком уровне он играет здесь. Надеюсь, нас ждёт хороший матч, а там посмотрим, как всё сложится», – сказал Синнер на пресс-конференции Уимблдона.

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