«Постараюсь показать лучший теннис». Синнер — о предстоящем финале Уимблдона со Зверевым

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего финала Уимблдона-2026 с немцем Александром Зверевым.

«Будет меньше длинных розыгрышей, меньше игрового ритма. Мы это понимаем, потому что покрытие здесь очень быстрое. К тому же ожидается тёплая погода, а такие условия благоприятны для теннисистов с мощной подачей, Александр как раз один из них.

В любом случае в воскресенье я постараюсь показать свой лучший теннис. Для меня здорово снова оказаться в финале турнира «Большого шлема». Это очень приятное чувство.

Всё, что происходило между нами раньше, осталось в прошлом. С тех пор он выиграл «Ролан Гаррос», что придало ему огромную уверенность. Мы видим, на каком уровне он играет здесь. Надеюсь, нас ждёт хороший матч, а там посмотрим, как всё сложится», – сказал Синнер на пресс-конференции Уимблдона.