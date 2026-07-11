Фери — об итогах выступления на Уимблдоне: горжусь тем, как провёл весь турнир

114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери подвёл итоги своего выступления на Уимблдоне-2026. Фери уступил в полуфинале турнира немцу Александру Звереву со счётом 6:7 (0:7), 2:6, 4:6.
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«Больше всего я горжусь тем, как провёл весь турнир и как справлялся с каждым следующим матчем. Например, было бы легко после двух брейков Зизу Бергса в четвёртом сете просто смириться с поражением, отправиться в отпуск и начать готовиться к следующему турниру.
Но я продолжал бороться, возвращался в игру в каждом матче и выкладывался полностью. Я сохранял концентрацию, а сегодня мне этого немного не хватило. Возможно, это был уже слишком большой шаг вперёд. Соперник снова поднял уровень. Именно тем, что я никогда не сдавался и всегда заставлял себя идти до предела, я горжусь больше всего», – сказал Фери на пресс-конференции Уимблдона.
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