«Он сказал хорошие слова». Синнер — о разговоре с Джоковичем после победы над ним

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер не стал раскрывать детали разговора с сербом Новаком Джоковичем (восьмая строчка рейтинга) у сетки после матча полуфинала Уимблдона-2026. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу итальянца.
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«Я не хочу рассказывать, что именно мы сказали друг другу (улыбается). Он сказал мне хорошие слова, и я — ему тоже.
То, что он делает и продолжает делать для тенниса, для нового поколения, таких как я, — это невероятно, правда? Нам повезло, что он всё ещё с нами, и мне повезло, что я так многому могу у него учиться. Я счастлив, что смог сыграть с ним, и ещё раз — на Центральном корте. Мы сказали друг другу только хорошее», – приводит слова Синнера Sky Sport.
Завтра, 12 июля, Янник Синнер будет защищать титул чемпиона Уимблдона в матче против немецкого теннисиста Александра Зверева.
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