Синнер уступает лишь трём теннисистам по количеству побед на Уимблдоне в первых 30 матчах

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 26-ю победу в своих первых 30 матчах на Уимблдоне, сообщает Opta Ace. Итальянец обыграл серба Новака Джоковича в полуфинале турнира со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

В Открытой эре лишь три теннисиста имеют лучший показатель побед в первых 30 матчах на Уимблдоне: семикратный победитель мэйджоров австралиец Джон Ньюкомб, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер и 11-кратный чемпион ТБШ швед Бьорн Борг. У всех троих теннисистов по 27 побед в 30 матчах.

За чемпионский титул Уимблдона-2026 Янник Синнер поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.