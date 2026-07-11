Синнер уступает лишь трём теннисистам по количеству побед на Уимблдоне в первых 30 матчах
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 26-ю победу в своих первых 30 матчах на Уимблдоне, сообщает Opta Ace. Итальянец обыграл серба Новака Джоковича в полуфинале турнира со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|2
|3
|4
|5
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|6
|6
|
|4
|4
8
Новак Джокович
Н. Джокович
В Открытой эре лишь три теннисиста имеют лучший показатель побед в первых 30 матчах на Уимблдоне: семикратный победитель мэйджоров австралиец Джон Ньюкомб, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер и 11-кратный чемпион ТБШ швед Бьорн Борг. У всех троих теннисистов по 27 побед в 30 матчах.
За чемпионский титул Уимблдона-2026 Янник Синнер поспорит с немецким теннисистом Александром Зверевым.
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