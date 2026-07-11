«Он — настоящий источник вдохновения для всех нас». Синнер — о Новаке Джоковиче

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о сербе Новаке Джоковиче (восьмая строчка рейтинга) как примере для юного поколения.
«Просто невероятно видеть, что он всё ещё показывает такой уровень. Я смотрел его матч [1/4 финала Уимблдона-2026] с Феликсом Оже-Альяссимом — уровень был очень высоким. Он — настоящий источник вдохновения для всех нас, для молодого поколения. Насколько правильный настрой может повлиять на тело и разум. Для меня он — настоящий пример. Находиться с ним рядом, иметь честь играть против него, чувствовать давление в матчах с ним — надеюсь, эти игры помогут мне в будущем. Вот и всё. Каждый матч уникален и имеет свою историю. Я не смотрю на статистику личных встреч. Каждая игра — это отдельная история. Мне очень повезло играть против Новака», – приводит слова Синнера пресс-служба Уимблдона.
Вчера, 11 июля, Янник Синнер вышел в финал Уимблдона-2026, обыграв Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
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В финале Уимблдона-2026 Синнер сразится за титул с немецким теннисистом Александром Зверевым (третья строчка рейтинга).
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