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«Очень убедительное поражение для Новака». Навратилова — о матче Синнера и Джоковича

«Очень убедительное поражение для Новака». Навратилова — о матче Синнера и Джоковича
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова прокомментировала победу итальянца Янника Синнера в матче 1/2 финала Уимблдона-2026 над сербом Новаком Джоковичем. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Синнера.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Это было практически безупречное выступление. Единственный брейк-пойнт, который был у Джоковича, Синнер отыграл эйсом. Более того, он сам мог сделать ещё больше брейков. Матч вполне мог закончиться со счётом 6:2, 6:2, 6:2. Это было очень убедительное поражение для Джоковича. Он был совсем немного медленнее обычного, но этого оказалось достаточно. При счёте 5:4 у Синнера было 15:40. Он не забил смэш, но тут же вернулся в игру, сделал брейк и после этого уже не оглядывался назад.

Чтобы иметь шансы, нужно нейтрализовать подачу соперника, а Новак этого сделать не смог. Он был немного медленнее, а Синнер великолепно разводил мяч по углам корта. Новак не сумел справиться с подачей, а затем Синнер сразу же атаковал первым ударом после неё. Его форхенд в таких ситуациях по-настоящему смертоносен», – приводит слова Навратиловой Tennis Head.

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