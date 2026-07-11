«Очень убедительное поражение для Новака». Навратилова — о матче Синнера и Джоковича

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова прокомментировала победу итальянца Янника Синнера в матче 1/2 финала Уимблдона-2026 над сербом Новаком Джоковичем. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Синнера.
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«Это было практически безупречное выступление. Единственный брейк-пойнт, который был у Джоковича, Синнер отыграл эйсом. Более того, он сам мог сделать ещё больше брейков. Матч вполне мог закончиться со счётом 6:2, 6:2, 6:2. Это было очень убедительное поражение для Джоковича. Он был совсем немного медленнее обычного, но этого оказалось достаточно. При счёте 5:4 у Синнера было 15:40. Он не забил смэш, но тут же вернулся в игру, сделал брейк и после этого уже не оглядывался назад.
Чтобы иметь шансы, нужно нейтрализовать подачу соперника, а Новак этого сделать не смог. Он был немного медленнее, а Синнер великолепно разводил мяч по углам корта. Новак не сумел справиться с подачей, а затем Синнер сразу же атаковал первым ударом после неё. Его форхенд в таких ситуациях по-настоящему смертоносен», – приводит слова Навратиловой Tennis Head.
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