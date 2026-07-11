«Просто триллер!» Кузнецова — о матче Мухова — Гауфф в полуфинале Уимблдона-2026

Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от женского полуфинала Уимблдона-2026 между чешкой Каролиной Муховой (девятая строчка рейтинга) и американкой Кори Гауфф (седьмой номер рейтинга). Матч завершился в пользу Муховой со счётом 6:2, 1:6, 7:6 (12:10).
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«То, как Мухова обыгрывала Гауфф, – просто триллер! Если вы не смотрели, рекомендую к просмотру.
Спойлеры для несмотревших: был блистательный тай-брейк решающего сета, где Мухова отбила в прыжке мячик с лёта и выиграла розыгрыш. А такое бывает крайне редко в женском теннисе. На первом матчболе Каролина поскользнулась у сетки, и Кори её обвела. Следующий матчбол был уже у Гауфф, она постаралась укоротить, но удар получился неудачным. Мухова реализовала второй матч-пойнт и завершила матч в свою пользу. С чем её и поздравляю», – написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
В финале Уимблдона-2026 Каролина Мухова сыграет против соотечественницы Линды Носковой (12-я строчка рейтинга).
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