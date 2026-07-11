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«Просто триллер!» Кузнецова — о матче Мухова — Гауфф в полуфинале Уимблдона-2026

«Просто триллер!» Кузнецова — о матче Мухова — Гауфф в полуфинале Уимблдона-2026
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Победительница двух турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями от женского полуфинала Уимблдона-2026 между чешкой Каролиной Муховой (девятая строчка рейтинга) и американкой Кори Гауфф (седьмой номер рейтинга). Матч завершился в пользу Муховой со счётом 6:2, 1:6, 7:6 (12:10).

Уимблдон (ж). 1/2 финала
09 июля 2026, четверг. 15:40 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		1 7 12
2 		6 6 10
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«То, как Мухова обыгрывала Гауфф, – просто триллер! Если вы не смотрели, рекомендую к просмотру.

Спойлеры для несмотревших: был блистательный тай-брейк решающего сета, где Мухова отбила в прыжке мячик с лёта и выиграла розыгрыш. А такое бывает крайне редко в женском теннисе. На первом матчболе Каролина поскользнулась у сетки, и Кори её обвела. Следующий матчбол был уже у Гауфф, она постаралась укоротить, но удар получился неудачным. Мухова реализовала второй матч-пойнт и завершила матч в свою пользу. С чем её и поздравляю», – написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

В финале Уимблдона-2026 Каролина Мухова сыграет против соотечественницы Линды Носковой (12-я строчка рейтинга).

Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
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