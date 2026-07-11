«Это будет непростой вызов». Фери — об изменениях в карьере после Уимблдона

114-я ракетка мира британский теннисист Артур Фери поделился мнением об изменениях, которые ожидают его после успешного выступления на Уимблдоне-2026. Британец дебютирует в топ-40 в обновлённом рейтинге АТР.

«Многое изменится, это точно. Теперь я смогу играть на турнирах ATP как минимум весь следующий год, а надеюсь, и дольше. Будет интересно посмотреть, как я справлюсь с этим переходом и всем, что с ним связано: ожиданиями — собственными, болельщиков, окружающих. Я уже думаю об этом. Это будет непростой вызов, но осознание этого — уже первый шаг.

Всё произошло совсем недавно, и мне потребуется время, чтобы полностью это осознать. Сейчас я морально и физически очень устал после турнира. Хочу хорошо восстановиться, а затем снова выйти на корт и показывать максимум в каждом матче. Но я чувствую, что здесь продемонстрировал свой уровень. И за последний год после возвращения после травмы я играл в теннис очень высокого уровня. Не знаю, какому месту в рейтинге он соответствует, но точно чувствую себя комфортно в основных сетках турниров «Большого шлема» и других крупных соревнований», – сказал Фери на пресс-конференции Уимблдона.