«Возвращение на Уимблдон было не самым удачным». Швёнтек — об итогах травяного сезона

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира полька Ига Швёнтек оценила своё выступление в травяном сезоне-2026.

«Заканчивая травяной сезон, я должна признать, что по-настоящему приняла этот этап. Возвращение на Уимблдон в этом году было особенным, но не самым удачным. Я уношу этот опыт с собой. Спасибо всем за поддержку. До скорой встречи на корте», – написала Швёнтек на своей странице в социальных сетях.

В 2026 году Швёнтек не удалось защитить титул чемпионки Уимблдона – в третьем круге она проиграла представительнице Филиппин Александре Эале (32-я строчка рейтинга) со счётом 6:7 (11:9), 2:6.