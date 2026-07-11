«Возвращение на Уимблдон было не самым удачным». Швёнтек — об итогах травяного сезона
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира полька Ига Швёнтек оценила своё выступление в травяном сезоне-2026.
«Заканчивая травяной сезон, я должна признать, что по-настоящему приняла этот этап. Возвращение на Уимблдон в этом году было особенным, но не самым удачным. Я уношу этот опыт с собой. Спасибо всем за поддержку. До скорой встречи на корте», – написала Швёнтек на своей странице в социальных сетях.
В 2026 году Швёнтек не удалось защитить титул чемпионки Уимблдона – в третьем круге она проиграла представительнице Филиппин Александре Эале (32-я строчка рейтинга) со счётом 6:7 (11:9), 2:6.
Уимблдон (ж). 3-й круг
04 июля 2026, суббота. 15:40 МСК
32
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
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Ига Швёнтек
И. Швёнтек
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