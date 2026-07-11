«Чешская школа подходит для травяного тенниса». Кузнецова — о финале Мухова — Носкова

Обладательница двух титулов турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова оценила уровень чешской школы тенниса.

«Очень интересный финал будет между Муховой, за которую я болею, и Носковой.

Финал Уимблдона будет между двумя чешками. Что интересно, очень много девочек, выступающих за Чехию, выигрывали этот турнир.

Немного статистики от меня за последнее время:

Яна Новотна выигрывала 1 раз.

Петра Квитова — 2 раза.

Маркета Вондроушова — 1 раз.

Барбора Крейчикова —1 раз.

Будет и пятая победительница из Чехии.

Мартина Навратилова вообще имеет девять побед Уимблдона. Чешская школа всё-таки очень подходит для травяного тенниса, не зря они так успешны на этом покрытии», – написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Сегодня, 11 июля, состоится финальный матч Уимблдона-2026 между чешками Каролиной Муховой (девятая строчка рейтинга) и Линдой Носковой (12-й номер рейтинга). Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.