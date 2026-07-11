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«Чешская школа подходит для травяного тенниса». Кузнецова — о финале Мухова — Носкова

«Чешская школа подходит для травяного тенниса». Кузнецова — о финале Мухова — Носкова
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Обладательница двух титулов турниров «Большого шлема» российская теннисистка Светлана Кузнецова оценила уровень чешской школы тенниса.

«Очень интересный финал будет между Муховой, за которую я болею, и Носковой.

Финал Уимблдона будет между двумя чешками. Что интересно, очень много девочек, выступающих за Чехию, выигрывали этот турнир.

Немного статистики от меня за последнее время:

  • Яна Новотна выигрывала 1 раз.
  • Петра Квитова — 2 раза.
  • Маркета Вондроушова — 1 раз.
  • Барбора Крейчикова —1 раз.

Будет и пятая победительница из Чехии.

Мартина Навратилова вообще имеет девять побед Уимблдона. Чешская школа всё-таки очень подходит для травяного тенниса, не зря они так успешны на этом покрытии», – написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Сегодня, 11 июля, состоится финальный матч Уимблдона-2026 между чешками Каролиной Муховой (девятая строчка рейтинга) и Линдой Носковой (12-й номер рейтинга). Встреча начнётся не ранее 18:00 мск.

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Календарь Уимблдона-2026 (ж)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
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