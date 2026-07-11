Курье — о Новаке Джоковиче: даже в 39 лет от этого человека всё ещё исходит величие

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Джим Курье оценил игру серба Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона-2026 с итальянцем Янником Синнером, отметив, что даже в 39 лет он остаётся одним из лучших теннисистов в туре. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Синнера.

«Он на протяжении стольких лет был невероятно стабилен на турнирах «Большого шлема». То, что он в 39 лет выходит в полуфинал — это вовсе не исключение. Исключением скорее было его раннее поражение от Жоау Фонсеки, который, как многие из нас считают, в какой-то момент карьеры выиграет турниры «Большого шлема» в Париже.

Джокович способен просто выйти на корт и показывать такой уровень игры. Но чтобы выиграть такой турнир, вероятно, нужно иметь чуть больше запаса сил и опыта, чтобы не столкнуться с моментом, когда чего-то начинает не хватать — чего бы то ни было, той самой особой составляющей. Кроме того, у него было много небольших проблем со здоровьем: например, в прошлом году перед полуфиналом он получил травму на матчболе против Коболли. Поэтому нужна удача, нужны все эти факторы. Но даже в 39 лет от этого человека всё ещё исходит величие», – приводит слова Курье Tennis Head.