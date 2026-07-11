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Стал известен судья женского финала Уимблдона-2026

Стал известен судья женского финала Уимблдона-2026
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Англичанин Роберт Балмфорт будет главным судьёй на женском финале Уимблдона-2026, сообщает спортивный журналист и член Международной ассоциации теннисных журналистов (ITWA) поляк Михал Самульски.

Финал Уимблдона-2026 пройдёт между представительницами Чехии Каролиной Муховой, занимающей девятую строчку рейтинга, и Линдой Носковой (12-я строчка рейтинга).

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Роберт Балмфорт является обладателем золотого значка судьи на вышке с 2025 года.

Балмфорт начал судейскую карьеру в 2005 году, впервые поработать на Уимблдоне ему удалось в 2006 году. Роберт Балмфорт в 20-й раз подряд будет судьёй на Уимблдонском турнире.

Календарь Уимблдона-2026 (ж)
Турнирная сетка Уимблдона-2026 (ж)
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