Стал известен судья женского финала Уимблдона-2026

Англичанин Роберт Балмфорт будет главным судьёй на женском финале Уимблдона-2026, сообщает спортивный журналист и член Международной ассоциации теннисных журналистов (ITWA) поляк Михал Самульски.

Финал Уимблдона-2026 пройдёт между представительницами Чехии Каролиной Муховой, занимающей девятую строчку рейтинга, и Линдой Носковой (12-я строчка рейтинга).

Роберт Балмфорт является обладателем золотого значка судьи на вышке с 2025 года.

Балмфорт начал судейскую карьеру в 2005 году, впервые поработать на Уимблдоне ему удалось в 2006 году. Роберт Балмфорт в 20-й раз подряд будет судьёй на Уимблдонском турнире.