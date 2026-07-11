Кто станет чемпионом Уимблдона-2026?
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В воскресенье, 12 июля, на кортах Уимблдона-2026 пройдёт финальный матч мужского одиночного разряда. В решающей встрече турнира сыграют первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и немецкий теннисист Александр Зверев (третий номер рейтинга). «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом Уимблдона-2026?»
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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3
Александр Зверев
А. Зверев
В полуфинале Уимблдона Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4, а Александр Зверев был сильнее британца Артура Фери (7:6 (7:0), 6:2, 6:4).
Уимблдонский турнир – 2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.
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