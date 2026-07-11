Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кто станет чемпионом Уимблдона-2026?

Кто станет чемпионом Уимблдона-2026?
Комментарии

В воскресенье, 12 июля, на кортах Уимблдона-2026 пройдёт финальный матч мужского одиночного разряда. В решающей встрече турнира сыграют первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и немецкий теннисист Александр Зверев (третий номер рейтинга). «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом Уимблдона-2026?»

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В полуфинале Уимблдона Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4, а Александр Зверев был сильнее британца Артура Фери (7:6 (7:0), 6:2, 6:4).

Уимблдонский турнир – 2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.

Сетка Уимблдона-2026
Календарь Уимблдона-2026
Материалы по теме
Синнер сразится за титул на Уимблдоне. Он обошёл Медведева по числу выходов в финал ТБШ
Синнер сразится за титул на Уимблдоне. Он обошёл Медведева по числу выходов в финал ТБШ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android