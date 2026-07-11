В воскресенье, 12 июля, на кортах Уимблдона-2026 пройдёт финальный матч мужского одиночного разряда. В решающей встрече турнира сыграют первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и немецкий теннисист Александр Зверев (третий номер рейтинга). «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто станет чемпионом Уимблдона-2026?»

В полуфинале Уимблдона Янник Синнер обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4, а Александр Зверев был сильнее британца Артура Фери (7:6 (7:0), 6:2, 6:4).

Уимблдонский турнир – 2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.