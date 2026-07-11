Феликс Оже-Альяссим прекратил работу со своим тренером после 9 лет сотрудничества

Четвёртая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим прекратил сотрудничество со своим многолетним тренером французом Фредериком Фонтан.

«После почти 10 лет совместной работы мы [с Фонтан] недавно приняли решение, что Уимблдон станет моим последним турниром, где он был рядом со мной в качестве тренера. Сегодня я хочу выразить ему глубочайшее уважение, благодарность и восхищение за его преданность делу и страсть, которую он каждый день вкладывал в мои спортивные успехи.

С моих 16 лет он заботился о моём прогрессе и помогал мне пережить невероятные моменты в этом виде спорта. Он был рядом и в самые трудные времена моей карьеры — и именно в такие моменты я всегда находил у него спокойствие, уравновешенность и мудрость, необходимые, чтобы преодолеть испытания. Оглядываясь назад, я могу сказать, что он был не только выдающимся тренером, но и настоящим наставником, который помогал мне взрослеть.

Фред, спасибо тебе за пример, который ты подавал все эти годы. Я не был бы тем игроком, которым являюсь сегодня, без тебя. Желаю тебе всего наилучшего в твоих будущих проектах», – написал Оже-Альяссим на своей странице в социальных сетях.