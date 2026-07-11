Каролина Мухова — Линда Носкова: онлайн-трансляция финала Уимблдона началась

В эти минуты на Центральном корте Уимблдонского турнира — 2026 стартует финальный матч женского одиночного разряда. В решающей встрече турнира сыграют чешские теннисистки Каролина Мухова (девятый номер рейтинга) и 12-я ракетка мира Линда Носкова. Следить за ходом финала Каролина Мухова – Линда Носкова можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Каролины. Единственный очный матч теннисистки провели в третьем круге US Open — 2025, Мухова выиграла со счётом. 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.

Розыгрыш одиночного разряда Уимблдона-2026 у женщин проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая разгромила американку Аманду Анисимову в финале прошлогоднего турнира со счётом 6:0, 6:0.