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Каролина Мухова — Линда Носкова: онлайн-трансляция финала Уимблдона началась

Каролина Мухова — Линда Носкова: онлайн-трансляция финала Уимблдона началась
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В эти минуты на Центральном корте Уимблдонского турнира — 2026 стартует финальный матч женского одиночного разряда. В решающей встрече турнира сыграют чешские теннисистки Каролина Мухова (девятый номер рейтинга) и 12-я ракетка мира Линда Носкова. Следить за ходом финала Каролина Мухова – Линда Носкова можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
2 		1
6 		1
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Счёт личных встреч 1-0 в пользу Каролины. Единственный очный матч теннисистки провели в третьем круге US Open — 2025, Мухова выиграла со счётом. 6:7 (5:7), 6:4, 6:2.

Розыгрыш одиночного разряда Уимблдона-2026 у женщин проходит с 29 июня по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая разгромила американку Аманду Анисимову в финале прошлогоднего турнира со счётом 6:0, 6:0.

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