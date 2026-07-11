Рик Макки оценил шансы Зверева на победу в финале Уимблдона с Синнером
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Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс, оценил шансы немецкого теннисиста Александра Зверева в финале Уимблдона-2026 с итальянцем Янником Синнером.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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3
Александр Зверев
А. Зверев
«У Зверева есть шанс в матче против Синнера, но только если он будет подавать с процентом около 75, попадать в нужные зоны и выполнит 25 эйсов. Ему также нужно будет рисковать, чаще переводить мяч по линии с первых ударов в розыгрыше, а также использовать укороченные и резаные удары. Легче сказать, чем сделать.
Если ему удастся взять один сет и заставить Янника почувствовать давление Лондона, матч может превратиться в настоящую борьбу. Но итальянский «огнемёт» не теряет самообладания и должен снова завоевать титул», – написал Макки в своём аккаунте в социальной сети Х.
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