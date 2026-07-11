«Спасибо за честность, строгость и веру». Легечка завершил сотрудничество с тренером

Чешский теннисист Иржи Легечка, занимающий 14-ю строчку мирового рейтинга, прекратил работу со своим тренером чехом Михалом Навратилом.

«Оглядываясь на эти восемь лет, я вижу путь, который был наполнен трудом, самоотдачей, победами и поражениями.

Михал, спасибо тебе за то, что был частью этой истории. За поддержку, честность, строгость и веру в меня, особенно когда было трудно. Наш общий путь завершён. Я безмерно благодарен за всё, что мы создали вместе. Но прошлое — это только начало того, что ждёт впереди.

С уважением к пройденному, с огромной мотивацией и твёрдой решимостью я смотрю на новый этап своей карьеры. Возможно, лучшее ещё впереди. Спасибо», – написал Легечка на своей странице в социальных сетях.