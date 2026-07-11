Эжени Бушар назвала фаворита финального матча Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде
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Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар назвала фаворита финального матча мужского одиночного разряда Уимблдона-2026 между итальянцем Янником Синнером и немцем Александром Зверевым.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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|3
|4
|5
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3
Александр Зверев
А. Зверев
«После того как я посмотрела полуфинальный матч Синнера, я точно склоняюсь к тому, что именно Янник выиграет этот матч. Он продемонстрировал идеальный баланс между мощью и стабильностью на задней линии. Даже когда его заставляли широко перемещаться по корту, он отлично двигался.
Но есть один момент, который мне нравится в пользу Зверева: на этом турнире он немного остался в тени. Все были так сосредоточены на Синнере, Джоковиче и Фери, что Александр незаметно пробрался в финал», – приводит слова Бушар Tennis Head.
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