Эжени Бушар назвала фаворита финального матча Уимблдона-2026 в мужском одиночном разряде

Бывшая пятая ракетка мира канадская теннисистка Эжени Бушар назвала фаворита финального матча мужского одиночного разряда Уимблдона-2026 между итальянцем Янником Синнером и немцем Александром Зверевым.

«После того как я посмотрела полуфинальный матч Синнера, я точно склоняюсь к тому, что именно Янник выиграет этот матч. Он продемонстрировал идеальный баланс между мощью и стабильностью на задней линии. Даже когда его заставляли широко перемещаться по корту, он отлично двигался.

Но есть один момент, который мне нравится в пользу Зверева: на этом турнире он немного остался в тени. Все были так сосредоточены на Синнере, Джоковиче и Фери, что Александр незаметно пробрался в финал», – приводит слова Бушар Tennis Head.