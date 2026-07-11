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«Заткнитесь. Он намного лучше вас». Роддик — о призывах к Джоковичу завершить карьеру

«Заткнитесь. Он намного лучше вас». Роддик — о призывах к Джоковичу завершить карьеру
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Чемпион US Open – 2003 американец Энди Роддик резко ответил людям, призывающим 39-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича (восьмая строчка рейтинга) завершить карьеру после проигрыша в полуфинале Уимблдона-2026. Серб уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Его семье нравится путешествовать, он [Новак Джокович] всё ещё любит играть — он выглядел счастливым на пресс-конференции. Не было такого, что он выглядел разбитым. Я видел несколько фрагментов — он был довольно сдержан. Возможно, он просто получает удовольствие.

Я не думаю, что кто-то должен высказываться о том, когда ему следует остановиться. Завтра будет статья, где какой-то придурок скажет: «Ему пора заканчивать». Заткнитесь. Нет, он намного лучше вас сейчас, чем вы когда-либо будете на своей работе», – сказал Роддик на своём подкасте Served with Andy Roddick.

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