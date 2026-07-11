«Заткнитесь. Он намного лучше вас». Роддик — о призывах к Джоковичу завершить карьеру

Чемпион US Open – 2003 американец Энди Роддик резко ответил людям, призывающим 39-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича (восьмая строчка рейтинга) завершить карьеру после проигрыша в полуфинале Уимблдона-2026. Серб уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

«Его семье нравится путешествовать, он [Новак Джокович] всё ещё любит играть — он выглядел счастливым на пресс-конференции. Не было такого, что он выглядел разбитым. Я видел несколько фрагментов — он был довольно сдержан. Возможно, он просто получает удовольствие.

Я не думаю, что кто-то должен высказываться о том, когда ему следует остановиться. Завтра будет статья, где какой-то придурок скажет: «Ему пора заканчивать». Заткнитесь. Нет, он намного лучше вас сейчас, чем вы когда-либо будете на своей работе», – сказал Роддик на своём подкасте Served with Andy Roddick.