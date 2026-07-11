«Заткнитесь. Он намного лучше вас». Роддик — о призывах к Джоковичу завершить карьеру

Чемпион US Open – 2003 американец Энди Роддик резко ответил людям, призывающим 39-летнего сербского теннисиста Новака Джоковича (восьмая строчка рейтинга) завершить карьеру после проигрыша в полуфинале Уимблдона-2026. Серб уступил первой ракетке мира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6, 4:6.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|4
«Его семье нравится путешествовать, он [Новак Джокович] всё ещё любит играть — он выглядел счастливым на пресс-конференции. Не было такого, что он выглядел разбитым. Я видел несколько фрагментов — он был довольно сдержан. Возможно, он просто получает удовольствие.
Я не думаю, что кто-то должен высказываться о том, когда ему следует остановиться. Завтра будет статья, где какой-то придурок скажет: «Ему пора заканчивать». Заткнитесь. Нет, он намного лучше вас сейчас, чем вы когда-либо будете на своей работе», – сказал Роддик на своём подкасте Served with Andy Roddick.
- 11 июля 2026
-
15:42
-
15:22
-
15:02
-
15:02
-
15:00
-
14:48
-
14:21
-
13:59
-
13:50
-
13:28
-
13:25
-
13:17
-
13:15
-
13:00
-
12:46
-
12:31
-
12:24
-
12:00
-
11:47
-
11:37
-
11:28
-
11:25
-
11:02
-
10:51
-
10:45
-
10:40
-
10:23
-
09:53
-
09:21
-
09:11
-
00:53
-
00:35
-
00:22
-
00:05
- 10 июля 2026
-
23:48