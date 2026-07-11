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«У неё российский паспорт». Зверев — о том, почему бабушка не приедет на финал Уимблдона

«У неё российский паспорт». Зверев — о том, почему бабушка не приедет на финал Уимблдона
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Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что его бабушка не приедет на финал Уимблдона-2026 из-за проблем с визой. В решающем матче турнира он сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

– Ваша бабушка всё ещё рядом с вами?
– Нет, но месяц назад была.

– Она приедет на финал в Лондон?
– У неё нет визы. К сожалению, у неё российский паспорт.

– Вы разговариваете с ней по телефону сейчас, во время турнира?
– Мой телефон выключен уже много лет во время турниров «Большого шлема». Я никогда не включаю его, пока идёт такой турнир. Было замечательно, что моя бабушка была со мной в Париже. Надеюсь, эту проблему с визой удастся решить и она сможет чаще быть рядом со мной, – сказал Зверев на пресс-конференции Уимблдона.

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