Стефанос Циципас рассказал о забавном случае с незнакомцем

Греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий 87-ю строчку рейтинга, поделился забавной ситуацией с незнакомцем в Лондоне, Великобритания.

«В Лондоне один незнакомец сказал мне, что я очень похож на кого-то «очень известного в Дании». Кого именно — он не уточнил. И я тоже не стал уточнять. Некоторые загадки лучше оставлять неразгаданными», – написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

У Циципаса 12 титулов АТР в одиночном разряде, он два раза выходил в финалы ТБШ – Australian Open (2023) и «Ролан Гаррос» (2021). Выше всего в рейтинге он находился в 2021 году – тогда грек являлся третьей ракеткой мира.