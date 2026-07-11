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Пэт Кэш — о Джоковиче: не думаю, что он сможет выиграть ещё один титул на ТБШ

Пэт Кэш — о Джоковиче: не думаю, что он сможет выиграть ещё один титул на ТБШ
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Чемпион Уимблдона‑1987 австралиец Пэт Кэш оценил перспективы серба Новака Джоковича на завоевание 25-го титула чемпиона турниров «Большого шлема». Ранее серб проиграл итальянцу Яннику Синнеру в 1/2 финала Уимблдона-2026 со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Если смотреть на ситуацию реалистично, я не думаю, что он ещё способен выиграть хотя бы один титул на турнире «Большого шлема». Мне кажется, этот Уимблдон, возможно, был его последним реальным шансом. Это был наименее сильный по составу турнир. Немного жаль, потому что ему досталась очень сложная сетка. Если бы он оказался в другой половине…

Думаю, всё должно сложиться идеально. И если бы он попал в ту четверть, из которой в полуфинал вышел Артур Фери, именно она могла стать для него решающей. Новаку пришлось провести несколько тяжёлых матчей.

Я не думаю, что он выиграет ещё один турнир «Большого шлема», но и полностью списывать его со счетов нельзя — в какой-то момент он всё ещё способен стать серьёзной угрозой. Однако, на мой взгляд, до титула он уже не дойдёт», – приводит слова Кэша We Love Tennis.

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