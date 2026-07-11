«Не знаю, кто из них лучше». Бублик — о Роналду и Месси

Казахстанский теннисист Александр Бублик (11-я строчка мирового рейтинга) на пресс-подходе фестиваля тенниса в Москве рассказал, какой футболист ему нравится больше всего.

«Я только матчи сборных смотрю. И мне кажется, когда Криштиану [Роналду] получает мяч, мне интереснее смотреть, что он будет с ним делать. Моё мнение такое.

Не знаю, кто из них лучше [Роналду или Месси], я правда не знаю результатов. То есть кто сколько выиграл, количество титулов, Лиг чемпионов и так далее, я не считал. Но как будто бы мне Роналду больше нравится», — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.