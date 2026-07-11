«Ответил спустя три недели». Бублик рассказал, почему написал сообщение Гуменнику после ОИ

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, почему после Олимпийских игр — 2026 решил связаться с российским фигуристом Петром Гуменником.

– Александр, зимой в интервью «Чемпионату» Пётр Гуменник сказал, что вы с ним связывались, что вы его как-то долго искали, у него затерялось ваше сообщение. Если не секрет, что вы хотели ему сказать? Следите за фигурным катанием или узнали о Петре на Олимпиаде?

– Нет, не следил, но видел, читал новости. Я всё-таки человек с телефоном, с соцсетями. Читал, смотрел, видел там, как выступали ребята, видел, что было какое-то необъективное судейство. И мне захотелось написать.

Я видел, что он [Гуменник] расстроился, видел, что он выложился по полной, как мне показалось, абсолютному дилетанту в этом спорте, что это был очень классный прокат.

И написал Сергею Минаеву [российский медиаменеджер], я говорю: «Дядя Серёжа, найди мне номер Петра, я ему напишу». Мне быстро прислали номер — я написал. И да, он мне не отвечал очень долго. Я ему написал просто сообщение, от петербуржца петербуржцу, жму руку и так далее.

И всё, он мне ответил потом, спустя три недели. Сказал, что потерял сообщение. Наверное, всё-таки давление было большое, много сообщений, думаю, я не один написал. Мне просто хотелось выразить ему слова поддержки, потому что мы смотрели, мне показалось несправедливым отношение к нему там, хотел это ему лично сказать, – передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Екатерина Мурадян.