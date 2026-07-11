Навратилова — о Джоковиче: нужно играть больше турниров, если он хочет выиграть 25-й ТБШ

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова прокомментировала поражение серба Новака Джоковича в 1/2 финала Уимблдона-2026, отметив, что возрастному спортсмену может не хватать игровой практики для борьбы за 25-й титул на мэйджорах. Ранее Джокович уступил итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

«Его результат впечатляет, но ему помогло, что до этого он не проводил слишком много тяжёлых встреч — у Новака оставался определённый запас сил. Однако затем это сыграло против него: после пятисетового четвертьфинала Джокович подошёл к полуфиналу уставшим.

Думаю, если он действительно хочет выиграть ещё один турнир «Большого шлема», нужно проводить больше матчей и играть больше турниров. На мой взгляд, именно этого ему и не хватило», — приводит слова Навратиловой Tennis Head.