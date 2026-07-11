«Думаю, у него есть шанс заиграть в МЛС». Тейлор Фриц — о Ламине Ямале на ЧМ-2026

Седьмая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц в шутливой форме оценил игру 18-летнего испанского футболиста Ламина Ямаля на чемпионате мира 2026 года.

Фото: Социальные сети Тейлора Фрица

Фото: Социальные сети Тейлора Фрица

«Парень по фамилии Ямаль вроде ничего… Думаю, у него есть шанс заиграть в МЛС (Американская футбольная лига, уровень которой ниже европейских топ-чемпионатов. — Прим. «Чемпионата»), если будет прогрессировать. Ладно, это был кликбейт, если вы не поняли», — написал Фриц на своей странице в социальной сети.

Вчера, 10 июля, Ямаль был признан лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ-2026 Испания — Бельгия. Сборная Испании вышла в полуфинал, обыграв сборную Бельгии со счётом 2:1.