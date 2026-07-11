«У меня нет слов». Джокович опубликовал пост после поражения на Уимблдоне-2026
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24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост после поражения в 1/2 финала Уимблдона-2026 от итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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8
Новак Джокович
Н. Джокович
«Уимблдон, у меня нет слов. Ещё две невероятные недели. Спасибо всем за вашу поддержку и энергию — очень это ценю. Моё уважение Яннику Синнеру за великолепную игру. Удачи в финале! До скорой встречи», — написал Джокович в своём аккаунте в социальной сети Х.
За чемпионский титул Уимблдона-2026 Янник Синнер поборется с немецким теннисистом Александром Зверевым.
Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.
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