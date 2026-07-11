«У меня нет слов». Джокович опубликовал пост после поражения на Уимблдоне-2026

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал пост после поражения в 1/2 финала Уимблдона-2026 от итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

«Уимблдон, у меня нет слов. Ещё две невероятные недели. Спасибо всем за вашу поддержку и энергию — очень это ценю. Моё уважение Яннику Синнеру за великолепную игру. Удачи в финале! До скорой встречи», — написал Джокович в своём аккаунте в социальной сети Х.

За чемпионский титул Уимблдона-2026 Янник Синнер поборется с немецким теннисистом Александром Зверевым.

Уимблдон-2026 проходит с 29 июня по 12 июля. Действующим победителем соревнований является Янник Синнер.