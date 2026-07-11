«Они не готовы». Серена Уильямс — о возвращении Карлоса Алькараса

Обладательница 23 титулов турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс лаконично прокомментировала скорое возвращение второй ракетки мира испанца Карлоса Алькараса в теннисный тур после восстановления от травмы правой руки.

«Они [теннисисты] не готовы», — написала Уильямс на своей странице в социальной сети.

Напомним, Алькарас не играет с 14 апреля — на турнире в Барселоне он получил серьёзную травму правого запястья. Из-за неё испанец был вынужден сняться с турнира ATP-500 в Барселоне, пропустил «Мастерсы» в Мадриде и Риме, а также не смог выступить на «Ролан Гаррос» — 2026 и Уимблдоне-2026.