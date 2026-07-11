Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Харри Хелиёваара/Генри Паттен – Марсело Аревало/Мате Павич, результат матча 11 июля 2026, счёт: 2:0, финал Уимблдона-2026

Харри Хелиёваара и Генри Паттен — чемпионы Уимблдона-2026 в парном разряде
Комментарии

Финн Харри Хелиёваара и британец Генри Паттен стали чемпионами Уимблдона-2026 в парном разряде. В финале им удалось обыграть представителя Сальвадора Марсело Аревало и хорвата Мате Павича со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты.

Уимблдон — парный разряд (м). Финал
11 июля 2026, суббота. 15:05 МСК
Харри Хелиёваара
Финляндия
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Великобритания
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 4 		6 3
         
Марсело Аревало
Сальвадор
Марсело Аревало
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
М. Аревало М. Павич

Хелиёваара и Паттен шесть раз подали навылет и допустили четыре двойные ошибки. Аревало и Павич смогли сделать девять эйсов и совершили четыре двойные ошибки.

Сегодня, 11 июля, также состоится женский финал Уимблдона-2026 в одиночном разряде между чешками Каролиной Муховой (девятая строчка рейтинга) и Линдой Носковой (12-я строчка рейтинга).

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
1 2 3
         
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Материалы по теме
«У меня нет слов». Джокович опубликовал пост после поражения на Уимблдоне-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android