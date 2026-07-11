Харри Хелиёваара и Генри Паттен — чемпионы Уимблдона-2026 в парном разряде

Финн Харри Хелиёваара и британец Генри Паттен стали чемпионами Уимблдона-2026 в парном разряде. В финале им удалось обыграть представителя Сальвадора Марсело Аревало и хорвата Мате Павича со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты.

Хелиёваара и Паттен шесть раз подали навылет и допустили четыре двойные ошибки. Аревало и Павич смогли сделать девять эйсов и совершили четыре двойные ошибки.

Сегодня, 11 июля, также состоится женский финал Уимблдона-2026 в одиночном разряде между чешками Каролиной Муховой (девятая строчка рейтинга) и Линдой Носковой (12-я строчка рейтинга).