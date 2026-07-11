Харри Хелиёваара и Генри Паттен — чемпионы Уимблдона-2026 в парном разряде
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Финн Харри Хелиёваара и британец Генри Паттен стали чемпионами Уимблдона-2026 в парном разряде. В финале им удалось обыграть представителя Сальвадора Марсело Аревало и хорвата Мате Павича со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты.
Уимблдон — парный разряд (м). Финал
11 июля 2026, суббота. 15:05 МСК
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен
Окончен
2 : 0
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|3
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|7 7
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|6 3
Марсело Аревало
Мате Павич
М. Аревало М. Павич
Хелиёваара и Паттен шесть раз подали навылет и допустили четыре двойные ошибки. Аревало и Павич смогли сделать девять эйсов и совершили четыре двойные ошибки.
Сегодня, 11 июля, также состоится женский финал Уимблдона-2026 в одиночном разряде между чешками Каролиной Муховой (девятая строчка рейтинга) и Линдой Носковой (12-я строчка рейтинга).
Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:00 МСК
9
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
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Линда Носкова
Л. Носкова
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