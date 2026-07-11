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Стаббс — после матча Синнера и Джоковича: за кулисами столько узнаёшь про игроков

Стаббс — после матча Синнера и Джоковича: за кулисами столько узнаёшь про игроков
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Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс после полуфинального матча на Уимблдоне, где встречались серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер, высказалась о взаимоуважении игроков на корте. По итогам встречи Синнер обыграл Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Только что видела, как Новак Джокович зашёл в зал и поздравил всю команду Янника и его самого. За кулисами столько всего узнаёшь про игроков и их взаимное уважение — всегда приятно это видеть. Поздравляю обоих с прекрасным матчем. Синнер сегодня просто слишком хорош», — написала Стаббс в социальных сетях.

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