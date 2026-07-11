Кейт Миддлтон вручит трофей победительнице женского Уимблдона-2026
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Принцесса Уэльская, покровительница Всеанглийского теннисного клуба Кейт Миддлтон вручит трофей победительнице женского Уимблдона-2026. Об этом сообщил журналист Михал Самульски у себя на странице в соцсети.
Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
9
Каролина Мухова
К. Мухова
2-й сет
0 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|
|1
12
Линда Носкова
Л. Носкова
Начало финального матча Уимблдона-2026 среди женщин запланировано на 18:00 мск в субботу, 11 июля. В нём сразятся две чешские спортсменки: девятая ракетка мира Каролина Мухова и Линда Носкова, занимающая в мировом рейтинге 12-е место.
Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая разгромила американку Аманду Анисимову в финале прошлогоднего турнира со счётом 6:0, 6:0.
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