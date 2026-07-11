Принцесса Уэльская, покровительница Всеанглийского теннисного клуба Кейт Миддлтон вручит трофей победительнице женского Уимблдона-2026. Об этом сообщил журналист Михал Самульски у себя на странице в соцсети.

Начало финального матча Уимблдона-2026 среди женщин запланировано на 18:00 мск в субботу, 11 июля. В нём сразятся две чешские спортсменки: девятая ракетка мира Каролина Мухова и Линда Носкова, занимающая в мировом рейтинге 12-е место.

Действующей победительницей соревнований является польская теннисистка Ига Швёнтек, которая разгромила американку Аманду Анисимову в финале прошлогоднего турнира со счётом 6:0, 6:0.