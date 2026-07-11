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Сунь — Пушкарёва: россиянка перевела финал юниорского Уимблдона-2026 в решающий сет

Сунь — Пушкарёва: россиянка перевела финал юниорского Уимблдона-2026 в решающий сет
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В эти минуты на корте №1 Уимблдона проходит финал юниорского розыгрыша турнира у девушек. В решающем матче турнира встречаются россиянка Анна Пушкарёва и китайская теннисистка Синьжань Сунь. Второй сет выиграла российская спортсменка – Пушкарёва завершила партию со счётом 6:3. Первый сет остался за китаянкой — 7:5.

Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:35 МСК
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 4
5 		6 6
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

Следить за ходом финального матча турнира Синжань Сунь — Анна Пушкарёва можно по текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Сунь ведёт 1-0 по личным встречам. Она победила Пушкарёву в финале взрослого ITF в Шарм-эш-Шейхе в начале прошлого ноября — 6:1, 2:6, 6:2.

Розыгрыш юниорского Уимблдона-2026 у девушек проходит с 4 по 11 июля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Клерви Нгуну.

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