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«Показал, почему он №1 в мире и фаворит». Любичич — о победе Синнера над Джоковичем

«Показал, почему он №1 в мире и фаворит». Любичич — о победе Синнера над Джоковичем
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Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич прокомментировал победу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера над 24-кратным чемпионом мэйджоров сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдона-2026. Синнер победил со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Уимблдон (м). 1/2 финала
10 июля 2026, пятница. 18:20 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		4 4
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Переживали, потому что он не очень хорошо играл в первой части турнира, но с приходом Новака Янник показал, почему он номер один в мире и фаворит турнира. Он повысил уровень, когда это было нужно. Это было полное доминирование, особенно с задней линии. Это не первый раз, когда побеждает Джоковича, не позволив ему сделать брейк: Янник играет в теннис, который очень похож на игру Новака, только сейчас Синнер подаёт мощнее. Он был превосходен во всем», — приводит слова Любичича Sky Sports.

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