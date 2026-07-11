«Показал, почему он №1 в мире и фаворит». Любичич — о победе Синнера над Джоковичем

Полуфиналист одного турнира «Большого шлема» и победитель 10 турниров ATP хорватский теннисист Иван Любичич прокомментировал победу первой ракетки мира итальянца Янника Синнера над 24-кратным чемпионом мэйджоров сербом Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдона-2026. Синнер победил со счётом 6:4, 6:4, 6:4.
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«Переживали, потому что он не очень хорошо играл в первой части турнира, но с приходом Новака Янник показал, почему он номер один в мире и фаворит турнира. Он повысил уровень, когда это было нужно. Это было полное доминирование, особенно с задней линии. Это не первый раз, когда побеждает Джоковича, не позволив ему сделать брейк: Янник играет в теннис, который очень похож на игру Новака, только сейчас Синнер подаёт мощнее. Он был превосходен во всем», — приводит слова Любичича Sky Sports.
- 11 июля 2026
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