Россиянка Анна Пушкарёва выиграла юниорский Уимблдон-2026

Российская теннисистка Анна Пушкарёва стала чемпионкой Уимблдона-2026 среди юниорок, в финале обыграв китаянку Синьжань Сунь. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

По ходу матча Сунь сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать три брейк-пойнта из пяти заработанных. Пушкарёва подала навылет один раз, сделала пять двойных ошибок, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 16.

Также сегодня пройдёт финал Уимблдона среди женщин. В нём сразятся две чешские спортсменки: девятая ракетка мира Каролина Мухова и Линда Носкова, занимающая в мировом рейтинге 12-е место.