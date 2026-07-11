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Синьжань Сунь — Анна Пушкарёва, результат матча 11 июля 2026, счёт 1:2, финал; Уимблдон-2026 среди девушек

Россиянка Анна Пушкарёва выиграла юниорский Уимблдон-2026
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Российская теннисистка Анна Пушкарёва стала чемпионкой Уимблдона-2026 среди юниорок, в финале обыграв китаянку Синьжань Сунь. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:35 МСК
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 4
5 		6 6
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

По ходу матча Сунь сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать три брейк-пойнта из пяти заработанных. Пушкарёва подала навылет один раз, сделала пять двойных ошибок, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 16.

Также сегодня пройдёт финал Уимблдона среди женщин. В нём сразятся две чешские спортсменки: девятая ракетка мира Каролина Мухова и Линда Носкова, занимающая в мировом рейтинге 12-е место.

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