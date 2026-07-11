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Пушкарёва — девятая отечественная теннисистка, выигравшая юниорский Уимблдон

Пушкарёва — девятая отечественная теннисистка, выигравшая юниорский Уимблдон
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Российская теннисистка Анна Пушкарёва стала девятой отечественной теннисисткой, выигравшей юниорский Уимблдон. Сегодня, 11 июля, Пушкарёва в финале обыграла представительницу Китая Синьжань Сунь со счётом 5:7, 6:3, 6:4… Встреча соперниц продолжалась 2 часа 24 минуты.

Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:35 МСК
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 4
5 		6 6
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

Все отечественные теннисистки, выигравшие юниорский Уимблдон:

1. Галина Бакшеева (СССР) — 1961, 1962.
2. Ольга Морозова (СССР) — 1965.
3. Марина Крошина (СССР) — 1971.
4. Наталья Чмырёва (СССР) — 1975, 1976.
5. Наталья Зверева (СССР) — 1986, 1987.
6. Вера Душевина (Россия) — 2002.
7. Софья Жук (Россия) — 2015.
8. Анастасия Потапова (Россия) — 2016.
9. Анна Пушкарёва (Россия) — 2026.

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