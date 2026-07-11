Пушкарёва — девятая отечественная теннисистка, выигравшая юниорский Уимблдон
Поделиться
Российская теннисистка Анна Пушкарёва стала девятой отечественной теннисисткой, выигравшей юниорский Уимблдон. Сегодня, 11 июля, Пушкарёва в финале обыграла представительницу Китая Синьжань Сунь со счётом 5:7, 6:3, 6:4… Встреча соперниц продолжалась 2 часа 24 минуты.
Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:35 МСК
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|4
|
|6
|6
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва
Все отечественные теннисистки, выигравшие юниорский Уимблдон:
1. Галина Бакшеева (СССР) — 1961, 1962.
2. Ольга Морозова (СССР) — 1965.
3. Марина Крошина (СССР) — 1971.
4. Наталья Чмырёва (СССР) — 1975, 1976.
5. Наталья Зверева (СССР) — 1986, 1987.
6. Вера Душевина (Россия) — 2002.
7. Софья Жук (Россия) — 2015.
8. Анастасия Потапова (Россия) — 2016.
9. Анна Пушкарёва (Россия) — 2026.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 июля 2026
-
18:54
-
18:48
-
18:41
-
18:26
-
18:23
-
18:10
-
18:01
-
17:53
-
17:32
-
17:24
-
17:19
-
17:09
-
17:07
-
16:51
-
16:43
-
16:37
-
16:33
-
16:12
-
15:53
-
15:42
-
15:22
-
15:02
-
15:02
-
15:00
-
14:48
-
14:21
-
13:59
-
13:50
-
13:28
-
13:25
-
13:17
-
13:15
-
13:00
-
12:46
-
12:31