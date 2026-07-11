Пушкарёва — девятая отечественная теннисистка, выигравшая юниорский Уимблдон

Российская теннисистка Анна Пушкарёва стала девятой отечественной теннисисткой, выигравшей юниорский Уимблдон. Сегодня, 11 июля, Пушкарёва в финале обыграла представительницу Китая Синьжань Сунь со счётом 5:7, 6:3, 6:4… Встреча соперниц продолжалась 2 часа 24 минуты.

Все отечественные теннисистки, выигравшие юниорский Уимблдон:

1. Галина Бакшеева (СССР) — 1961, 1962.

2. Ольга Морозова (СССР) — 1965.

3. Марина Крошина (СССР) — 1971.

4. Наталья Чмырёва (СССР) — 1975, 1976.

5. Наталья Зверева (СССР) — 1986, 1987.

6. Вера Душевина (Россия) — 2002.

7. Софья Жук (Россия) — 2015.

8. Анастасия Потапова (Россия) — 2016.

9. Анна Пушкарёва (Россия) — 2026.