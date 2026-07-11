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Впервые за 10 лет россиянка выиграла юниорский Уимблдон

Впервые за 10 лет россиянка выиграла юниорский Уимблдон
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Теннисистка Анна Пушкарёва стала первой за 10 лет чемпионкой юниорского Уимблдона из России. В финале турнира в Лондоне в 2026 году она за 2 часа 24 минуты одолела китаянку Синьжань Сунь со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

Уимблдон — девушки. Финал
11 июля 2026, суббота. 15:35 МСК
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		3 4
5 		6 6
         
Анна Пушкарёва
Россия
Анна Пушкарёва
А. Пушкарёва

До Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне из россиянок побеждала Анастасия Потапова, ныне выступающая за Австрию. В финале в 2016 году она обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:4, 6:3.

Для 17-летней Пушкарёвой этот титул стал дебютным на мэйджоре.

Также в эти минуты проходит финал Уимблдона среди женщин. В нём за титул сражаются две чешские спортсменки: девятая ракетка мира Каролина Мухова и Линда Носкова, занимающая в мировом рейтинге 12-е место.

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Новости. Теннис
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