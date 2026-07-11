Впервые за 10 лет россиянка выиграла юниорский Уимблдон

Теннисистка Анна Пушкарёва стала первой за 10 лет чемпионкой юниорского Уимблдона из России. В финале турнира в Лондоне в 2026 году она за 2 часа 24 минуты одолела китаянку Синьжань Сунь со счётом 5:7, 6:3, 6:4.

До Пушкарёвой на юниорском Уимблдоне из россиянок побеждала Анастасия Потапова, ныне выступающая за Австрию. В финале в 2016 году она обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:4, 6:3.

Для 17-летней Пушкарёвой этот титул стал дебютным на мэйджоре.

Также в эти минуты проходит финал Уимблдона среди женщин. В нём за титул сражаются две чешские спортсменки: девятая ракетка мира Каролина Мухова и Линда Носкова, занимающая в мировом рейтинге 12-е место.