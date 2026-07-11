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Паула Бадоса выиграла первый титул за два года

Паула Бадоса выиграла первый титул за два года
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Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса стала чемпионкой турнира категории WTA-125 в Бостаде. В финале она обыграла представительницу Швейцарии Симону Вальтерт со счётом 7:5, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа и 1 минуту. В её рамках Бадоса три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Вальтерт один эйс, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Последний раз Бадоса выигрывала титул на турнире WTA-500 в Вашингтоне в 2024 году. За счёт этого результата Паула поднимется на 115-ю строчку рейтинга.

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