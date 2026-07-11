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Мария Шарапова присутствует на финале женского Уимблдона-2026

Мария Шарапова присутствует на финале женского Уимблдона-2026
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова присутствует в Лондоне на трибуне Всеанглийского теннисного клуба во время финального матча Уимблдона-2026 среди женщин.

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
3-й сет
1 : 1
1 2 3
         
2 		7 0
6 		5 3
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

Фото: Кадр из трансляции

За титул в эти минуты сражаются две чешские теннисистки: девятая ракетка мира Каролина Мухова и Линда Носкова, занимающая в мировом рейтинге 12-е место. Первая партия завершилась за 32 минуты со счётом 6:2 в пользу Носковой. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Шарапова выиграла 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м родила сына Тео. Месяц назад теннисистка посетила Открытый чемпионат Франции — 2026.

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