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Даниил Медведев прекратил работу с Томасом Юханссоном — источник

Даниил Медведев прекратил работу с Томасом Юханссоном — источник
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Девятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прекратил работу со своим тренером Томасом Юханссоном, с которым сотрудничал с сентября 2025 года. Об этом сообщил телеграм-канал «Больше!».

В конце августа 2025-го Медведев завершил сотрудничество с французом Жилем Сервара, у которого тренировался восемь лет.

На текущем Уимблдоне россиянин дошёл до третьего круга, где уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7.

Под руководством Томаса Юханссона Медведев стал чемпионом турниров АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан) и Брисбене (Австралия), а также выиграл «пятисотник» в Дубае (ОАЭ).

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