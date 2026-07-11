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Каролина Мухова — Линда Носкова, результат матча 11 июля 2026, счёт 1:2, финал; Уимблдон 2026 женщины

Линда Носкова стала чемпионкой Уимблдона-2026 среди женщин
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12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова выиграла Уимблдон-2026 среди женщин, в финальном поединке одолев свою соотечественницу Каролину Мухову, занимающую в мировом рейтинге девятое место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова

По ходу матча Мухова сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 15. Носкова подала навылет девять раз, сделала четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных.

Победа на Уимблдоне стала первой на турнире «Большого шлема» для 21-летней чешки. Ранее свой дебютный мэйджор в Лондоне выиграла российская юниорка Анна Пушкарёва.

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