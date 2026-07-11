Линда Носкова стала чемпионкой Уимблдона-2026 среди женщин

12-я ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова выиграла Уимблдон-2026 среди женщин, в финальном поединке одолев свою соотечественницу Каролину Мухову, занимающую в мировом рейтинге девятое место. Встреча соперниц продолжалась 2 часа 26 минут и завершилась со счётом 6:2, 5:7, 6:3.

По ходу матча Мухова сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и сумела реализовать 2 брейк-пойнта из 15. Носкова подала навылет девять раз, сделала четыре двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 заработанных.

Победа на Уимблдоне стала первой на турнире «Большого шлема» для 21-летней чешки. Ранее свой дебютный мэйджор в Лондоне выиграла российская юниорка Анна Пушкарёва.