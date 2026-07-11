Пушкарёва и Сунь провели самый длительный юниорский финал в истории Уимблдона

Сегодня, 11 июля, российская теннисистка Анна Пушкарёва стала чемпионкой юниорского Уимблдона-2026. В финале она обыграла представительницу Китая Синьжань Сунь со счётом 5:7, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. Это самый длительный финал юниорского одиночного разряда в истории Уимблдона. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

До Пушкарёвой последней из россиянок на юниорском Уимблдоне из россиянок побеждала Анастасия Потапова, ныне выступающая за Австрию. В финале в 2016 году она обыграла украинку Даяну Ястремскую со счётом 6:4, 6:3. Для 17-летней Пушкарёвой этот титул стал дебютным на мэйджоре.

Также в эти минуты проходит финал Уимблдона среди женщин. В нём за титул сражаются две чешские спортсменки: девятая ракетка мира Каролина Мухова и Линда Носкова, занимающая в мировом рейтинге 12-е место.